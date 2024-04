Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholfahrt endet ohne Unfall

Apolda (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei Apolda Kenntnis darüber, dass ein Fahrer von einem weißen Ford Transit im Bereich B 87 (ARAL-Tankstelle) Schlangenlinien fährt, unkontrolliert bremst und in den Gegenverkehr driftet. Durch Polizeibeamte konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest wurde anschließend mit dem 44-jährigen Fahrer durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,21 Promille. Eine anschließende Blutentnahme wurde im Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell