LPI-J: Fahrzeug gestohlen

Weimar (ots) - Am Freitagmorgen kam es in der Ettersburger Straße in Weimar zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Hier gelangte der Täter mittels Aufhebeln des Haupteingangs in das Geschäft und brach in der Folge die Kasse auf. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von circa 200 Euro. Der verursachte Schaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. Durch die eingesetzten Beamten konnten Spuren gesichert werden, die möglicherweise Rückschlüsse auf den noch unbekannten Täter ...

mehr