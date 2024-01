POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Hannover-Sahlkamp vermisst. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Zinab H. geben?

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 11.01.2024, haben mehrere Täter in Pattensen versucht, hochwertige Autos zu stehlen. Ein Audi Q7 konnte später von der Polizei verlassen auf einem Feldweg in Marienborn in Sachsen-Anhalt aufgefunden werden. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurden in Pattensen in der Zeit von 01:30 Uhr bis 04:00 Uhr ...

mehr