Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autoaufbrüche in Pattensen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024, haben mehrere Täter in Pattensen versucht, hochwertige Autos zu stehlen. Ein Audi Q7 konnte später von der Polizei verlassen auf einem Feldweg in Marienborn in Sachsen-Anhalt aufgefunden werden. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurden in Pattensen in der Zeit von 01:30 Uhr bis 04:00 Uhr ein BMW in der Pariser Allee und ein weiterer BMW im Amsterdamer Weg aufgebrochen. Als sich die Täter an dem BMW in der Pariser Allee zu schaffen machten, bellte der Hund des Halters so laut, dass die Täter von dem Fahrzeug abließen und mit einem schwarzen Pkw Skoda Octavia flüchteten. Anwohner informierten umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führten jedoch nicht zur Festnahme der Täter.

Im weiteren Verlauf sollte ein Audi Q7 auf der Autobahn 2 durch die Autobahnpolizei kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer flüchtete jedoch mit dem Audi. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug später verlassen in Marienborn fest. Ermittlungen ergaben, dass dieses zuvor in Pattensen in der Warschauer Straße abgestellt worden war. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten in Pattensen.

Die Beamten ermitteln wegen zwei versuchten und eines vollendeten schweren Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /san, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell