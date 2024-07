Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, B500 - Auto stürzt nach Fahrfehler in die Tiefe

Seebach, B500 (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zum Parkplatz des Mummelsees gerufen. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein Peugeot vom Parkplatz aus circa 10 Meter in die Tiefe. Die Insassen, ein Ehepaar, konnten sich nach ersten Erkenntnissen vor dem Sturz aus dem Pkw retten und auch andere Personen wurden nicht verletzt. Momentan dauern die Bergungsarbeiten noch an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. /st

