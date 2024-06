POL-IZ: 240605.4 Ostrohe: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Heide (ots) - Am 03.06.2024 um 21:00 Uhr erhielt die Polizei durch die Geschädigte Kenntnis von einem Trickdiebstahl. Bereits um 19:40 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür der älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Meldorfer Straße. Der Täter fragte das Opfer nach einem kleinen Bargeldbetrag zur Verbesserung seiner persönlichen Situation. Als die Frau ihre Geldbörse holte, folgte der Dieb ihr in ...

mehr