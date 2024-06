Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240605.2 Itzehoe: Drogen nach Hausfriedensbruch beschlagnahmt

Itzehoe (ots)

Am 05.06.2024 um 01:15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eine unberechtigte Person auf dem Baustellengelände des Kreishausneubaus. Die Kameraüberwachung löste einen Alarm aus. Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe einen jungen Mann fest, der der vorher abgegebenen Beschreibung entsprach. Zum Vorwurf befragt, sagte der der 24-Jährige, dass er sich "nur mal habe auf der Baustelle umsehen wollen". Während der Kontrolle durchsuchten die Beamten einen mitgeführten Rucksack und fanden eine unerlaubte Menge an Betäubungsmitteln. Die Drogen beschlagnahmten die Polizisten. Der Beschuldigte wird sich wegen Hausfriedensbruch und dem Besitz von mehr als 30 Gramm Cannabis außerhalb seines eigenen Wohnsitzes in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

