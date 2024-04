PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kollision mit Baum +++ Zeugenaufruf - nach Verkehrsunfall mit Verletztem ++ Opel Vectra bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kollision mit Baum,

Weilmünster, Kreisstraße 833, Mittwoch, 17.04.2024, 7.15 Uhr

(ro)Ein Fahrer eines BMW ist am Mittwochmorgen mit einem Baum kollidiert. Er befuhr die Kreisstraße 833 von Weinbach kommend in Richtung Aulenhausen. Ausgangs einer Linkskurve kam der 19-Jährige aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt und vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von über 8.000 Euro.

2. Zeugenaufruf - nach Verkehrsunfall mit Verletztem, Bad Camberg, Landesstraße 3030, Samstag, 13.04.2024, 18.30 Uhr

(ro)Am Samstag, 13.04.2024, kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 3030 zwischen Hasselbach und Schwickershausen. Nach bisheriger Kenntnis musste ein Motorradfahrer, der aus Richtung Hasselbach kam, einem entgegenkommenden Fahrzeug in einer Rechtskurve ausweichen, da der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Beim Ausweichmanöver kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Audi handeln. Es wird dringend gebeten, dass sich Zeugen, die etwas zu dem Unfallhergang oder dem grauen Audi sagen können, bei der Polizei in Limburg oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

3. Opel Vectra bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Weilburg-Hasselbach, Gaudernbacher Straße, Mittwoch, 17.04.2024, 19.30 Uhr und 19.50 Uhr

(ro) Am Mittwoch ereignete sich in Weilburg-Hasselbach zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren die linke hintere Fahrzeugseite eines in der Gaudernbacher Straße geparkten Opel Vectra. Die verantwortliche Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend mitsamt Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochabend den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

