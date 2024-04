PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kabeldiebe hinterlassen hohen Schaden in Eisenbahntunnel +++ Quad gestohlen +++ Drei Verletzte bei Auffahrunfall +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Versuchter Einbruch in Lagerraum,

Limburg, Raiffeisenstraße, Freitag, 12.04.2024, 12:00 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 15:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag versucht, in einen Limburger Lagerraum einzubrechen. Die Täter näherten sich dem Gewerbegebäude in der Raiffeisenstraße von hinten und schoben einen Rollladen nach oben. Die so freigelegte Scheibe bewarfen sie mit einem Stein und beschädigten das Glas. Die Glasscheibe ging allerdings nicht zu Bruch und es wurde kein Zugang ins Gebäude möglich. Schließlich ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und verschwanden wieder. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Dreiste Baustellendiebe zugange,

Hünfelden, Kirberg, Hünfeldener Höhe, Montag, 15.04.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 6 Uhr

(da)Dreiste Baustellendiebe waren in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hünfelden-Kirberg unterwegs. Zwischen 19 und 6 Uhr fuhren die Diebe mit einem Lkw auf das Gelände in der Straße "Hünfeldener Höhe". Dort luden sie mit einer dort befindlichen Schaufel drei Rüttelplatten auf und flüchteten mit der Beute im Wert von über 16.000 Euro. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Lkw oder gar die Diebe gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Kabeldiebe hinterlassen hohen Schaden in Eisenbahntunnel, Weilburg, Ahäuser Weg, Montag, 15.04.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 8 Uhr

(da)Kabeldiebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Kupferkabel an einem Eisenbahntunnel bei Weilburg gestohlen. Zwischen 19 und 8 Uhr begaben sich die Diebe zu einer Baustelle an einem Eisenbahntunnel am Ahäuser Weg, wo 120 Meter Signalkabel aus Kupfer lagerten. Sie zerkleinerten einen Teil der Kabelstücke, nahmen aber auch eine Kabelrolle mit Kupferkabel mit. Der Wert der gestohlenen Kabel beträgt rund 3.600 Euro. Der Schaden, den die Täter angerichtet haben, ist um ein Vielfaches höher. Er wird auf 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Täter am Werk waren. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher scheitern an Eingangstür,

Limburg, Fleischgasse, Montag, 15.04.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 11 Uhr

(da)Am Montag stellten die Besitzer eines Ladengeschäfts in Limburg fest, dass Einbrecher versucht hatten, bei ihnen einzubrechen. Zwischen 19 und 11 Uhr hatten sich der oder die bislang unbekannten Täter dem Gebäude genähert. Zunächst schlugen sie zwei Glaselemente der Eingangstür ein. Anschließend versuchten sie, die Tür aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten jedoch, so dass die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, nimmt die Polizei Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Quad gestohlen,

Hünfelden-Kirberg, Freiherr-vom-Stein-Straße, Dienstag, 16.04.2024, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 05:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Kirberg ein Quad aus einem Hof gestohlen worden. Ein 35-Jähriger hatte das schwarze Quad der Marke "Golden Bee" im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Im Laufe der Nacht öffneten Unbekannte das Tor zu dem Hof und entwendeten das Gefährt mit dem amtlichen Kennzeichen LM-Z 188 im Wert von circa 10.000 EUR. Am Mittwochmorgen bemerkte der Eigentümer das Fehlen des Quads. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Spalthammer von Bagger entwendet,

Merenberg, Kreisstraße 441, Dienstag, 16.04.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 07:00 Uhr

(wie) Bei Merenberg haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Spalthammer eines Baggers entwendet. Die Diebe begaben sich im Schutze der Dunkelheit zu dem an der Kreisstraße 441 abgestellten Bagger. Dort wurden gewaltsam die Haltebolzen durchtrennt und der montierte Spalthammer (Big Hammer) im Wert von circa 12.000 EUR entwendet. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstand am Bagger ein Schaden in Höhe von knapp 17.000 EUR. Für den Abtransport muss ein Fahrzeug genutzt worden sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

7. Mann verletzt sich selbst und wird festgenommen, Bad Camberg, Ostpreußenstraße, Dienstag, 16.04.2024, 20:30 Uhr

(wie) Am Dienstagabend kam es in Bad Camberg zu einem Polizeieinsatz, da sich ein Mann bei Streitigkeiten im häuslichen Umfeld selbst verletzt hatte. Eine 57-Jährige verständigte gegen 20:30 Uhr die Polizei, da sie sich aus ihrer Wohnung gerettet habe, in der noch ein verletzter 49-Jähriger zurückgeblieben sei. Offenbar hatte es in der Wohnung zuvor Streit gegeben, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Schließlich habe sich der 49-Jährige mit einem Messer selbst verletzt. Die Polizei konnte den Mann dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen und ihn außerhalb widerstandslos festnehmen. Der deutlich betrunkene Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt und zur Behandlung der Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme für das Ermittlungsverfahren durchgeführt. Anschließend nahm eine Fachklinik den 49-Jährigen zur weiteren Behandlung auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

8. Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Limburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 16.04.2024, 07:10 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall im Berufsverkehr sind am Dienstagmorgen bei Limburg drei Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Audi die B 49 von Ahlbach kommend in Richtung Limburg. Auf Höhe der Zufahrt zur BAB 3 stockte der Verkehr, weshalb die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsten. Die bemerkte der 22-Jährige offenbar zu spät und fuhr gegen das Heck eines Fiat, der von einem 33-Jährigen gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat noch gegen das Heck eines VW einer 42-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall sind insgesamt drei Insassen im Fiat und VW verletzt worden. Eine sofortige Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Der Fiat musste abgeschleppt werden, der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird von der Polizei auf 13.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell