PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Teppichmesser verletzt - Täterfestnahme +++ Diebe wollen hochwertige Uhr stehlen +++ Mann nach Arbeitsunfall verstorben +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Teppichmesser verletzt - Täterfestnahme, Limburg, Frankfurter Straße, Montag, 15.04.2024, 21:05 Uhr

(wie) Am Montagabend ist es in Limburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann auch mit einem Teppichmesser verletzt wurde. Die Polizei wurde gegen 21:05 Uhr in die Frankfurter Straße gerufen, da es dort zu einer Schlägerei gekommen sei, eine Person würde bluten. Sofort eilten mehrere Streifen zum Tatort und konnte den verletzten Mann sowie weitere Männer antreffen. Der 26-Jährige hatte eine Wunde am Rücken und gab an, von einem Unbekannten in den Rücken gestochen worden zu sein. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn anschließend in eine Klinik. Eine weitere Streife konnte den beschrieben Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe entdecken und festnehmen. Das Teppichmesser fanden die Beamten neben dem Festgenommenen auf dem Boden liegend und stellten es sicher. Auch der 54-jährige Mann war verletzt, er bedurfte allerdings keiner direkten medizinischen Behandlung. Offenbar waren der 54-Jährige und der 26-Jährige samt seinen Begleitern in Streit geraten. Hierbei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wonach der 54-Jährige den 26-Jährigen mit dem Teppichmesser am Rücken verletzt haben soll.

Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Diebe wollen hochwertige Uhr stehlen, Merenberg-Reichenborn, Rückershäuser Straße, Montag, 15.04.2024, 20:00 Uhr

(wie) Zwei Diebe wollten am Montagabend einem Mann dessen hochwertige Armbanduhr entwenden. Der 21-Jährige hatte eine Rolex-Armbanduhr bei einem Online Verkaufsportal inseriert. Auf die Anzeige meldeten sich zwei Männer, die gegen 20:00 Uhr zur Geschäftsabwicklung in die Rückershäuser Straße kamen. Als der Verkauf dubios wurde und kein Geld aufgebracht werden konnte, soll einer der Männer versucht haben, in die Tasche des Verkäufers zu greifen. Er bekam die Uhr jedoch nicht zu fassen und floh ohne Beute mit seinem Komplizen in einer grauen Mercedes B-Klasse. Beschrieben wurden die Männer als 20 bis 25 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren. Einer war circa 170 cm groß, trug einen Bart, blaue Jeans, ein graues Sweatshirt und weiße Sneaker. Der andere soll fast zwei Meter groß und dunkelhäutig gewesen sein. Er trug eine schwarze Jeans, ein weißes Sweatshirt und weiße Nike-Sneaker. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Vandalen in Schule,

Brechen, Dietkircher Straße, Montag, 25.03.2024 bis Freitag, 12.04.2024

(wie) In den Osterferien sind Unbekannte auf das Gelände eine Schule in Niederbrechen eingedrungen und haben dort randaliert. Die Vandalen betraten das Grundstück der Schule an der Dietkircher Straße und beschädigten dort eine Scheibe am Schulgebäude. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Toilettenhäuschen und zerstörten Inventar im Inneren. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Mann nach Arbeitsunfall verstorben,

Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, Montag, 15.04.2024, 10:05 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist in Würges ein Mann nach einem Arbeitsunfall verstorben. Der 37-Jährige war mit einem Mitarbeiter auf einer Lagerhalle hinter einem Supermarkt an der Frankfurter Straße tätig, als er plötzlich durch eine Eternitplatte das Dachs durchbrach und knapp fünf Meter in die Tiefe stürzte. Der sofort verständigte Notarzt konnte dem Schwerstverletzten trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr helfen, der 37-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Kriminalpolizei ergaben sich nach eingehender Ermittlung am Unfallort keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert.

5. Verletzte bei mehreren Verkehrsunfällen, Landkreis Limburg-Weilburg, Montag, 15.04.2024, 09:10 Uhr bis 18:30 Uhr

(wie) Bei mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis sind am Montag insgesamt fünf Menschen verletzt worden.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Neue Chaussee" in Hadamar kollidierten gegen 09:15 Uhr ein Skoda und ein Seat. Hierbei wurde die 39-jährige Seat-Fahrerin verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.000 EUR.

In einer Baustelle in der Limburger Bodelschwinghstraße fuhr gegen 11:20 Uhr der 56-jährige Fahrer eines Klein-Lkw sehr langsam vorwärts, um eine Stahlplatte abzuladen. Hierbei übersah er offenbar eine 61-jährige Fußgängerin, die vor dem Fahrzeug die Straße überquerte. Die Frau wurde mit geringer Geschwindigkeit angefahren und leicht verletzt.

Eine weitere Fußgängerin wurde gegen 16:45 Uhr in der Offheimer Kapellenstraße leicht verletzt. Die 22-Jährige überquerte die Straße an einer Fußgängerfurt. Im stockenden Verkehr vor dem Kreisel hatte der 53-jährige Fahrer eines BMW kurz angehalten. Bei Wiederanfahren hatte er nicht bemerkt, dass nun die Fußgängerin vor seiner Motorhaube war und fuhr leicht gegen sie. Die 22-Jährige musste sich auf der Motorhaube abstützen und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18:25 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, diesmal in Runkel. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Peugeot die Steedener Straße von Steeden kommend in Richtung Hofen. An der Kreuzung mit der L 3022 wollte er bremsen, um einen vorfahrtsberechtigten aus Runkel kommenden Seat eines ebenfalls 36-Jährigen passieren zu lassen. Hierbei rutschte er nach eigenen Angaben jedoch vom Bremspedal ab und prallte gegen den Seat. Hierbei wurden beide Fahrer verletzt und zur weiteren Kontrolle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 11.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell