POL-LM: +++ Sattelauflieger aufgeschnitten +++ Schlägerei auf Bischofsplatz +++ Mitarbeiter eines Schnellrestaurants geschlagen +++

1. Sattelauflieger aufgeschnitten,

Selters, Bundesstraße 8, Freitag, 12.04.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 07:25 Uhr

(wie) Diebe haben zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen die Plane eines Sattelaufliegers an der B 8 bei Niederselters aufgeschnitten. Die Unbekannten nährten sich dem auf dem Parkplatz "Vor den Weingärten" geparkten Sattelzug und schlitzten die Plane des Aufliegers auf. Mehrere Kartons auf der Ladefläche wurden ebenfalls aufgeschnitten und Schachteln daraus entnommen. Da diese jedoch leer waren, ließen die Täter sie am Sattelzug liegen und verschwanden ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Schaden am Lkw wird auf circa 3.000 EUR geschätzt.

Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Schlägerei auf Bischofsplatz,

Limburg, Bischofsplatz, Sonntag, 14.04.2024, 19:05 Uhr

(wie) Am Sonntagabend ist es auf dem Limburger Bischofsplatz zu einer Schlägerei gekommen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Ein 54-Jähriger und ein 39-Jähriger gerieten gegen 19:05 Uhr in Streit. Aus dieser zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich schnell eine Schlägerei, bei der beide Kontrahenten die Fäuste nutzten. Nachdem die Schläger zu Boden gegangen waren, prügelten beide auch dort weiter aufeinander ein. Mehrere Versuche der Begleiter die Männer zu trennen scheiterten. Schließlich setzte eine 39-Jährige ein Tierabwehrspray ein und besprühte die Männer auf dem Boden. Die Polizei trennte die Männer und nahm den Sachverhalt auf. Eine medizinische Versorgung lehnten die leicht verletzten Kontrahenten ab. Alle Beteiligten und Mitanwesenden waren mehr oder weniger deutlich alkoholisiert. Der 54-Jährige war nicht zu beruhigen und ging auch im Beisein der Polizei verbal gegen den 39-Jährigen vor. Da der pöbelnde Mann mit über 1, 8 Promille stark alkoholisiert war und er die Anweisungen der Beamten ignorierte, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Mitarbeiter eines Schnellrestaurants geschlagen, Weilburg-Kubach, Viehweg, Sonntag, 14.04.2024, 13:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein Unbekannter einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Kubach geschlagen. Der Täter betrat gegen 13:20 Uhr die Lokalität im Viehweg und begab sich direkt zu dem 22-jährigen Mitarbeiter, der gerade am Verkaufsterminal stand. Nachdem er diesen zunächst angeschrien und ihm unverständliche Vorwürfe gemacht hatte, schlug er dem Mann unvermittelt ins Gesicht. Eine weitere Mitarbeiterin konnte weitere Schläge verhindern und brachte den Angreifer dazu, das Schnellrestaurant zu verlassen. Der Täter wurde als arabisch aussehend beschrieben. Er war circa 175 cm groß, hatte ein rundliches Gesicht, schwarze kurzrasierte Haare und keinen Bart. Der Mann sprach Deutsch und war mit einer blauen Jeans sowie einem grauen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

4. E-Bike gestohlen,

Weilburg, Marktstraße, Samstag, 13.04.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Weilburg ein E-Bike gestohlen worden. Ein bisher Unbekannter drang im Schutze der Dunkelheit in die unverschlossene Garage eines 39-Jährigen in der Marktstraße ein. Mitsamt einem angebrachten Faltschloss entwendete der Dieb das weiße Pedelec der Marke "Bulls Sonic" im Wert von über 5.000 EUR aus der Garage und verschwand mit der Beute. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

5. Gartenhütte brennt,

Limburg-Offheim, Hintergasse, Sonntag, 14.04.2024, 14:20 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist in Offheim eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Eine Zeugin verständigte gegen 14:20 Uhr die Polizei, dass sie schwarzen Rauch von einem Schrebergarten aufsteigen sah. Feuerwehr und Polizei eilten in die Hintergasse und konnten eine bereits in Vollbrand stehende Gartenhütte auf dem beschriebenen Grundstück entdecken. Der Zaun zu dem Grundstück musste gewaltsam geöffnet werden, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können. Die Feuerwehr löschte die Gartenhütte und verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Brandes. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

6. Bei Unfall überschlagen und verletzt, Limburg, Bundesstraße 8, Sonntag, 14.04.2024, 17:20 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 bei Limburg sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden, ein Auto überschlug sich. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem VW die B 8 von Lindenholzhausen kommen in Richtung Limburg. Auf Höhe der Überführung über die ICE-Strecke geriet der Pkw in den Gegenverkehr. Obwohl die 24-jähriger Fahrerin eines entgegenkommenden Fiat noch auszuweichen versuchte, prallte der VW gegen ihr Heck. Hierdurch kollidierte der Fiat mit der Schutzplanke und überschlug sich. Schließlich kam der Kleinwagen auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurden die 24-Jährige und ihre ebenfalls 24-Jährige Beifahrerin verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 EUR geschätzt.

7. Zwei Fußgänger verletzt,

Limburg, Londoner Straße, Sonntag, 14.04.2024, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall im Limburger ICE-Gebiet zwei Fußgänger verletzt worden. Die 22- und 24-Jährigen standen in der Londoner Straße zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos, als ein 19-Jähriger in einem Audi mit überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve gefahren kam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierdurch prallte er gegen den hinteren geparkten Pkw und drückte diesen gegen den davor stehenden Pkw. Dabei wurden die beiden Fußgänger zwischen den Pkw verletzt. Der Rettungsdienst behandelte die verletzten an der Unfallstelle und brachte sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Es entstand erheblicher Sachschaden an den drei Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

