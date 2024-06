POL-IZ: 240605.3 Heide: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Polizeidirektion Itzehoe

Am 03.06.2024 um 21:00 Uhr erhielt die Polizei durch die Geschädigte Kenntnis von einem Trickdiebstahl. Bereits um 19:40 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür der älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Meldorfer Straße. Der Täter fragte das Opfer nach einem kleinen Bargeldbetrag zur Verbesserung seiner persönlichen Situation. Als die Frau ihre Geldbörse holte, folgte der Dieb ihr in die Wohnung. Als der Täter das Portemonnaie erblickte, fragte er nach einem Ladekabel für sein Handy. Nachdem die Geschädigte sich umdrehte, um nach einem Ladekabel zu gucken, ergriff der Langfinger die Geldbörse und floh aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Er erbeutete einen kleineren Bargeldbetrag, die Bankkarte sowie persönliche Dokumente der Rentnerin. Den Dieb beschrieb die Geschädigte wie folgt: - männlich, ca. 30 Jahre alt, dunklerer Hauttyp, kurzes, gewelltes, schwarzes Haar, lückenhaftes Gebiss ( vier Schneidezähne im Oberkiefer fehlen ). Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo in Heide unter 04821 - 6020 melden.

