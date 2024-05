Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montag (06.05.), gegen 13:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring Ecke Moselstraße in Neuss zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 80-jähriger Neusser befuhr den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Holzheimer Weg. Ebenso befuhr eine 51-jährige Neusserin die Moselstraße aus Richtung Ruwerstraße kommend und beabsichtigte nach links auf den Konrad-Adenauer-Ring abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß und das Fahrzeug des 80-Jährigen drehte sich und prallte gegen eine Laterne.

Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die 51-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht für eine genaue Rekonstruktion des Unfalls Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell