Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fußgänger angefahren

Offenburg (ots)

Ein schwer verletzter Fußgänger war am Mittwochabend die Folge eines Verkehrsunfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer die Heinrich-Hertz-Straße aus Richtung Kreisverkehr Marlener Straße in Fahrtrichtung Norden. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr soll der Zweiradlenker extrem stark beschleunigt haben und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Fußgänger, der im gleichen Moment die Straße von rechts nach links überquerte, mit dem Fahrzeug erfasst haben. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten bei dem Aufprall zu Boden. Nachdem Zeugen dem 19-Jährigen zu Hilfe kamen, um sein Motorrad aufzustellen, flüchtete dieser. Der 33 Jahre alte Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Im Verlauf der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und das Motorrad weder versichert noch zugelassen war. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. /ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell