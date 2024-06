POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Firma - Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung - Pressemeldung 1

Mannheim (ots) - Gegen 3 Uhr meldete sich am Montag ein Anwohner beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, da er zwei Männer bemerkte, die sich an einem geparkten Peugeot in der Straße "An der Blumenaus" zu schaffen machten. Einer der Männer stand augenscheinlich Schmiere, während der andere sich an den Autotüren zu schaffen machte. Als es dem Unbekannten nicht gelang, in das Fahrzeug einzubrechen, entfernten sich beide ...

mehr