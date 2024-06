Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag fuhr ein 47-Jähriger mit einem Mercedes von Nußloch in Richtung Maisbach, als ihm gegen 15:30 Uhr auf der Höhe des Spielplatzes Brunnenfeld ein weißer Kastenwagen entgegenkam. Das andere Fahrzeug fuhr zu weit links auf der engen Straße, so dass die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge aufeinanderprallten. Dabei wurden die Außenspiegel an beiden Fahrzeugen beschädigt. Der unfallverursachende Kastenwagen fuhr nach der Kollision weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden

