POL-MA: Mannheim: Unfall in den Quadraten - mehrere Tausend Euro Schaden

St Leon-Rot (ots) - Am Montagmorgen gegen 09:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Straße "Im Schiff" eine Fußgängerin von einem Auto überrollt und schwer verletzt. Die Umstände des Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell noch. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

