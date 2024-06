POL-MA: St Leon-Rot: Schwerer Unfall auf Parkplatz // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots) - Am Sonntagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr war auf dem Mannheimer Markplatz eine Versammlung unter dem Titel "sofortige Remigration islamischer Straftäter" angemeldet. In der Spitze nahmen hier rund 150 Personen teil. Zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr war eine weitere Versammlung in Form einer Menschenkette zum Thema "Zusammenhalt gegen ...

mehr