Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Mittwoch ,kurz vor 16 Uhr, wurde ein alkoholisierter Mann im Bereich des Bahnhofes Baden-Baden gemeldet, der Passanten verbal belästigen würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der 27-Jährige in einer dortigen Parkanlage angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt wurde, verließ er die Örtlichkeit fußläufig. Gegen 17 Uhr wurden die Beamten erneut zu dem Störenfried gerufen, der nach einem begangenen Ladendiebstahl in einem Discounter in der Ooser Sophienstraße randalieren soll. Nach vorläufiger Festnahme verhielt sich der Randalierer provozierend und aggressiv. Beim Verbringen zum Polizeirevier Baden-Baden und den weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann heftigen Widerstand, trat nach den Einsatzkräften und fing an zu spucken. Weil weiterhin mit Störungen des Delinquenten zu rechnen war, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

