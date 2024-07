Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Schwerer Verkehrsunfall

Meißenheim (ots)

Zwischen Meißenheim und Kürzell kam es am heutigen Morgen gegen 5:40 Uhr auf der L118, der Lahrer Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrzeuglenker getötet wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll der 56-jährige Fahrer eines Fiat Ducato, der in Richtung Meißenheim unterwegs war, aus bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort prallte er gegen den entgegenkommenden VW Polo eines 49-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 49-Jährige erlag in der Folge seinen schweren Verletzungen. Neben Rettungsdiensten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von 6000 Euro entstanden sein. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell