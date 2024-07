Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: In Kirche randaliert - Richtigstellung

Offenburg (ots)

Entgegen der gestrigen Meldung hat sich der Vorfall am Mittwoch dieser Woche zugetragen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren.

Ursprungsmeldung vom 25.07.2024, 13:27 Uhr Offenburg In einer Kirche im Bereich Fischmarkt wurde am Montag ein historischer Altar mutmaßlich durch einen 57 Jahre alten Mann umgeworfen. Hierbei dürfte ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden sein. Der 57-Jährige konnte nach Zeugenhinweisen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Ermittler des Polizeirevier Offenburg bitten insbesondere darum, dass der mutmaßliche Zeuge der vom Tatverdächtigen ein Bild gefertigt haben soll, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200, meldet. /ag

