Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mann mit Hammer verletzt - Korrektur des Alters des Verletzten+

Landkreis Verden (ots)

+Mann mit Hammer verletzt+ Achim. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde in der Flurstraße ein Mann mit einem Hammer schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge gerieten ein 32 Jahre alter Mann aus Verden und ein 57 Jahre alter Mann aus Achim in einen Streit vor dem Wohnhaus. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 32-Jährige den Achimer mit einem Hammer am Kopf und flüchtete anschließend mit einem Transporter vom Tatort.

Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten den Tatort und fahndeten nach dem Täter und dem Fahrzeug.

Im Rahmen der Fahndung stellte sich der Täter den Einsatzkräften und wurde von diesen vorläufig festgenommen. Sein Fahrzeug stellten sie sicher.

Der 57-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Die spezialisierte Tatortgruppe, sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz führten am Tatort und am Fahrzeug eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim geführt. Es wird derzeit ermittelt, ob der Hintergrund für die Tat in der persönlichen Beziehung zwischen den Beteiligten liegt.

Die genauen Hintergründe für die Tat und der Geschehensablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

