POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 04.05.2024

Bereich Verden

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Bereich Achim

Einbruch in Pkw

Oyten. Am Freitag, dem 03.05.2024, kam es in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14:40 Uhr zu einem Aufbruch eines Pkw Nissan Micra, der in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Friedhofs stand. Hierbei zerschlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern eine Umhängetasche. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Achim unter 04202-9960 zu informieren.

Bereich Osterholz

Zigarettendiebstahl aufgedeckt - anschließend Verkehrsunfallflucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend, um 18:37 Uhr, wurde bekannt, dass zwei Mitarbeiter eines Discounters im Hördorfer Weg über einen längeren Zeitraum Zigarettenschachteln auf ihrer Arbeitsstelle entwendeten. Als die beiden männlichen Beschuldigten, 29 Jahre und 27 Jahre alt, durch einen Ladendetektiv in ihrem VW gestellt werden sollten, rammten diese den Hyundai des Ladendetektivs und entfernten sich mit ihrem Fahrzeug. Die beiden Beschuldigten konnten anschließend durch die Polizei gestellt werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 4500 EUR geschätzt.

Brand auf einem Balkon

Osterholz-Scharmbeck. In der Neuendammer Straße geriet am Freitagmorgen, gegen 09:50 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Elektrogerät auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Der Brand konnte durch den 78-jährigen Bewohner eigenständig durch den Einsatz von Feuerlöschern vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Pennigbüttel gelöscht werden. Der 78-Jährige wurde zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fußgänger von Pkw angefahren

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagvormittag, um 11:42 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 19-jährigen Fahrer eines VW und einem 21-jährigen Fußgänger auf dem Busparkplatz der BBS in der Straße Am Osterholze. Der Fahrer des VW hatte beim Rückwärtsfahren den querenden Fußgänger übersehen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

