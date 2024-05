Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mit Pkw kollidiert und in Hecke gefahren++Fahrzeuge angegangen++Mit E-Scooter alkoholisiert gestürzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mit Pkw kollidiert und in Hecke gefahren+ Achim. Beim Verlassen eines Parkplatzes in der Straße Bierdener Mühle verletzte sich am Donnerstagvormittag ein 88 Jahre alter Fahrer eines Opel leicht. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit einem parkenden VW gegenüber der Ausfahrt zusammen. Anschließend fuhr er in einem Bogen in einer Hecke neben der Ausfahrt. Der VW wurde durch den Aufprall in die Mitte der Fahrbahn geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Der VW war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeuge angegangen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu zwei geparkten Pkw in der Hauptstraße. Ein Pkw war auf einem Parkplatz im Bereich der Kreisstraße abgestellt, der andere in der Nähe der Schulstraße. Aus dem VW und Hyundai entwendeten sie unteranderem Werkzeug und Elektrogeräte. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Mit E-Scooter alkoholisiert gestürzt+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Straße Am Osterholze stürzte am Donnerstagnachmittag aus ungeklärter Ursache ein 50 Jahre alter E-Scooterfahrer und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 2,89 Promille. Für das Strafverfahren wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell