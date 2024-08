Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Unbekannte verschaffen sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in Gemmingen. Zwischen 4 Uhr und 4.15 Uhr öffneten der oder die Täter zunächst gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes im Wannenweg und gelangten so ins Innere. Nachdem im Keller weitere Türen aufgebrochen wurden, gelangten die Eindringlinge in den Schankraum. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Neuenstadt-Kochertürn: Schwelbrand in Wohnhaus

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Schwelbrand in Kochertürn. Gegen 14.30 Uhr wurden Rauchschwaden aus einem Haus in der Straße "Am Kochenberg" gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Pelletlager des Hauses unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich mussten sieben Tonnen Pellets abgepumpt werden. Am Gebäude entstand kein Schaden. Der Inventarschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Einsatz zogen sich zwei Feuerwehrmänner leichte Verletzungen zu. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.

Langenbrettach: Mit über einem Promille von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein Mann am Mittwochnachmittag bei Langenbrettach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Gegen 16.30 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Renault Trafic auf der Kreisstraße 2011 unterwegs, als er mit seinem Auto nach rechts in den Grünstreifen kam. Der Renault schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn und eine Böschung. Hier blieb der Pkw auf der linken Fahrzeugseite liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des leicht verletzten Renault-Fahrers fest. Dieser Verdacht bestätigte sich, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte. Daher wurden im Anschluss im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen versorgt, sondern auch gleich eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der 37-Jährige muss nun mit einer Anzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Möckmühl: Sattelzug verliert Eisenstange - Zeugen gesucht

Eine von einem Sattelzug herabfallende Eisenstange beschädigte am Mittwochnachmittag einen Lkw bei Möckmühl. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes Actros auf der Landesstraße 1095 von Züttlingen in Richtung Autobahnauffahrt Möckmühl. Zeitglich war ein bisher Unbekannter mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf dem Auflieger soll sich ein Container befunden haben. Im Begegnungsverkehr löste sich eine Eisenstange des Containers und kollidierte mit der Front des entgegenkommenden Mercedes Actros. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt fuhren zwei Pkws hinter dem 51-Jährigen in gleicher Richtung und könnten möglicherweise Angaben zum Unfallgeschehen machen. Daher sucht die Polizei in Neckarsulm nun nach den beiden Fahrzeugführern und weiteren möglichen Unfallzeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Juwelier bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine bisher unbekannte Person am Dienstagvormittag Goldschmuck aus einem Juweliergeschäft in Heilbronn entwendete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11.10 Uhr betrat der Mann den Laden in der Kramstraße und verwickelte den 65-jährigen Verkäufer in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Augenblick entwendete er dann Goldschmuck im Wert von circa 30.000 Euro aus einer Schublade. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,80 Meter groß - Trug ein rotes Polo-Shirt und eine dunkle, lange Hose - Trug eine hellblaue Basecap mit weißer Aufschrift - Trug schwarz/weiße Turnschuhe - Führte einen dunklen Rucksack mit sich Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl, dem Unbekannten oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Seniorin um Erspartes gebracht

Unbekannte brachten am Mittwochnachmittag eine Seniorin in Amorbach um ihr Erspartes. Gegen 16 Uhr meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der 84-Jährigen und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution zu entrichten sei, um sie aus dem Gefängnis zu holen. Die Betrügerin hielt die geschockte Dame über 1,5 Stunden in der Leitung und fragte sie nach ihrem Vermögen und Wertgegenständen aus. Schließlich wurde eine Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen an der Wohnanschrift der Seniorin vereinbart. Kurz nach Beendigung des Telefonats, gegen 17.30 Uhr, klingelte eine Unbekannte bei der 84-Jährigen und ließ sich Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Eurobereich aushändigen. Anschließend entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 Jahre alt - Circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - Helle Haut - Gepflegte Erscheinung - Keine Brille - Trug ein Kopftuch und helle, weite Oberbekleidung Wem ist die Unbekannte am frühen Mittwochabend in Amorbach aufgefallen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

