Polizei Homberg

POL-HR: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.05.2024:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 04.05.24, 20:00 Uhr bis Montag, 06.05.24, 10:00 Uhr

Unbekannte haben im Verlauf der letzten Tage gleich mehrere Farbschmierereien in Homberg/Efze hinterlassen. In der Hans-Staden-Allee und in der Hessenallee besprühten die Kriminellen mehrere Haus- und Garagenwände mit schwarzer Farbe. Die unbekannten Täter brachten Schriftzüge und Zahlen an die Objekte an. Aufgrund des Inhalts und des Tatzeitraums gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeistation in Homberg/Efze unter der Rufnummer 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell