Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an KFZ; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 05.05.2024, zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr

Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr einen silbernen BMW beschädigt. Die Unbekannten beschmierten das Fahrzeug mit weißer Farbe und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe und einen Frontscheinwerfer. Der PKW stand zur Tatzeit vor der Wohnanschrift des Geschädigten in der Adolf-Lins-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/9430.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell