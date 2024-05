Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbegebäude am Bahnhof

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2024:

Felsberg - Gensungen

Tatzeit: bis Sonntag, 05.05.2024, 08:30 Uhr

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Gewerbegebäude am Egbert-Hayessen-Platz in Felsberg-Gensungen ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. In Folge wurde der Innenbereich nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten einen Computer mit Zubehör.

Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

