POL-HR: Fritzlar - Bedrohung mit Messer - Festnahme

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.05.2024: Melsungen Versuchter Einbruch in Kita Tatzeit: Montag, 29.04.2024, 18:30 Uhr bis Dienstag, 30.04.2024, 07:00 Uhr Unbekannte haben versucht in die Kindertagesstätte in der Straße "Schloth" in Melsungen einzubrechen. Die unbekannten Täter hebelten mehrfach vergeblich an verschiedenen Fenstern der Kindertagessstätte und gelangten ...

