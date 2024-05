Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Umhängetasche aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2024:

Spangenberg

Tatzeit: Freitag, 03.05.24, 10:00 Uhr bis Freitag, 03.05.24, 12:00 Uhr

Am Freitagmorgen haben unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Toyota Corolla eine Umhängetasche gestohlen. Das Auto war zum Zeitpunkt des Vorfalles in der Platzgasse in Spangenberg abgestellt worden. In der weinroten Umhängetasche befanden sich neben der entwendeten Geldbörse Bargeld, eine EC-Karte sowie Personaldokumente. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell