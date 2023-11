Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Werries (ots)

Eine 45-jährige Frau wurde als Fußgängerin an der Kreuzung Alter Uentroper Weg / Ostwennemarstraße am Montag, 27. November, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Ein 46-jähriger Smart-Fahrer war gegen 17.15 Uhr auf dem Alten Uentroper Weg in östlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Alter Uentroper Weg / Ostwennemarstraße bog er nach links ab, um der Ostwennemarstraße in nördlicher Richtung zu folgen. Hierbei übersah er die 45-Jährige, welche auf dem Alten Uentroper Weg ebenfalls in östlicher Richtung lief und die Ostwennemarstraße an der Fußgängerampel bei Grünlicht überquerte. Sie wurde von dem Smart erfasst und kam zu Fall. Die Frau verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Smart entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. (rs)

