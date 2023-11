Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag, 25. November, auf Sonntag, 26. November, die Außenspiegel von mehreren Autos beschädigt.

Die Fahrzeuge waren auf der Friesenstraße und dem Engernweg geparkt. Es handelt sich dabei um Modelle der Marken BMW, Opel und Toyota.

Ebenfalls am Sonntag wurde zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr an der Forbachstraße die rechte Seite und die Motorhaube eines BMW zerkratzt.

Bereits in der Nacht vom 23. November auf Freitag, 24. November, kam es in der Friesenstraße zu Sachbeschädigungen an einem Mercedes und einem VW, an denen Außenspiegel und der Mercedes-Stern beschädigt wurden.

Die Gesamthöhe der Schäden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell