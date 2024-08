Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Täter auf der Flucht

Beim Diebstahl eines Audi SQ5 wurden unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in Mosbach ertappt. Der Besitzer des hochwertigen Pkws meldete gegen 1.40 Uhr der Polizei, dass sein Fahrzeug soeben von Unbekannten vom Hof in der Straße "Im Nüstenbacher Grund" gefahren wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen des zuvor entwendeten Audis. Auf Höhe der Nüstenbacher Straße entdeckten die Beamten den Pkw beim Vorbeifahren und setzten zurück, um in die Einmündung zu gelangen. Jedoch hatten die Täter das Fahrzeug bei Erkennen des Streifenwagens verlassen, es aber nicht gegen wegrollen gesichert, sodass der Audi gegen den Streifenwagen prallte. Die Diebe flüchteten in Richtung der Müller-Guttenbrunn-Schule und konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch eine Drohne eingesetzt wurde, nicht mehr angetroffen werden. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro und der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Folgetag wurde das Gelände nochmals durch Beamte nach möglichen Beweismitteln abgesucht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Mudau: Vier junge Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Bei einem Wohnungseinbruch in Mudau-Scheidental nahmen Polizeibeamte am Mittwoch vier Personen fest. Ein Zeuge meldete gegen 22 Uhr Licht von Taschenlampen in einem Gebäude in der Balsbacher Straße. Am Tatort angekommen nahmen auch die Beamten die Lichter wahr und umstellten das Gebäude. Hierbei sahen sie drei Personen, die auf dem Dach lagen und forderten diese auf herunterzukommen. Dabei kroch noch ein weiterer Täter aus einem Gebüsch. Allen vier Personen wurden Handschellen angelegt und diese festgenommen. Die Einbrecher im Alter von 15 bis 19 Jahren wurden zunächst zum Polizeirevier Buchen gebracht. Die von ihnen mitgeführten Sturmhauben und Brecheisen wurden sichergestellt. Diebesgut konnte bei den jungen Männern nicht aufgefunden werden. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen ihren Vätern überstellt und die 18- und 19-Jährigen nach Hause gebracht. Alle vier müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell