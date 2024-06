Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Kellerdiebstahl - Täter flüchtet und verliert Beute ++ Betrunken auf dem E-Scooter ++ Radfahrer übersehen ++ Teure Elektrogeräte aus Schuppen gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Nach Kellerdiebstahl - Täter flüchtet und verliert Beute

Zeven. Ein 42-jähriger, polizeibekannter Zevener steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag Lebensmittel aus einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses am Eschenweg gestohlen zu haben. Kurz nach 15 Uhr war der Polizei zunächst ein Raub gemeldet worden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Mann versucht habe, in einem der Kellerräume eine Tür einzutreten. Als das misslang sei er in das Nachbarhaus gegangen und habe es dort erneut versucht. In diesem Keller habe der Mann eine Kühltasche mit Lebensmitteln gefunden und mitgenommen. Ein Bewohner, der auf die Tat aufmerksam geworden war, verfolgte den Dieb. Der Täter verlor bei der Flucht seine Beute und konnte fliehen. Die Polizei leitete gegen den namentlich bekannten Verdächtigen ein Strafverfahren ein.

Betrunken auf dem E-Scooter

Gnarrenburg. Mit über drei Promille ist ein 39 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters am Samstagabend in der Hindenburgstraße verunglückt. Der Mann hatte gegen 19.30 Uhr versucht, mit dem Elektroroller vom Parkplatz eines Discounters zu fahren. Ohne fremde Beteiligung kam er beim Einbiegen auf den Gehweg zu Fall. Der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen an seinen Händen und am Kopf zu. Nach der Unfallaufnahme musste er eine Blutprobe abgeben.

Radfahrer übersehen

Gnarrenburg. Am Samstagmorgen ist ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Waldstraße/Hermann-Lamprecht-Straße verletzt worden. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte gegen 7.40 Uhr mit seinem Opel von der Waldstraße nach rechts in die Hermann-Lamprecht-Straße abbiegen wollen. Vermutlich übersah er dabei den in gleicher Richtung fahrenden Radler und fuhr ihn an. Der 68-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen an seiner Schulter zu. Er wurde im Rettungswagen in das Stader Krankenhaus gebracht.

Teure Elektrogeräte aus Schuppen gestohlen

Gnarrenburg. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in einen Schuppen am Brilliter Weg eingebrochen. Die Täter gelangten zunächst in den Garten und öffneten dann die mit zwei Schlössern gesicherte Schuppentür. Daraus nahmen sie mehrere Gartengeräte der Marken Stiehl und Metabo mit. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa sechstausend Euro.

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wenkeloh. Schwere Verletzungen hat sich ein 50-jähriger Radfahrer in der Nacht zum Samstag bei einem Sturz zugezogen. Der Mann war gegen 2 Uhr früh auf einem Verbindungsweg zwischen dem Jeersdorfer Waldweg und der L 130 unterwegs. In der Dunkelheit fuhr er mit seinem unbeleuchteten Fahrrad gegen einen Poller und kam zu Fall. Der 50-Jährige zog sich dabei schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zu. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte das liegende Fahrrad und informierte die Polizei. Die Beamten fanden den desorientierten Mann und sorgten für ärztliche Hilfe.

