Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 76-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt ++ Jugendliche fährt mit E-Scooter gegen Auto ++ Einbruch in Antik-Flohmarkt ++ Einbruch in Kindergarten ++

Rotenburg (ots)

76-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt

Jeersdorf. Schwere Verletzungen hat sich eine 76-jährige E-Bikerin am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Rübenkamp/In'n Dörp zugezogen. Eine 71-jährige Autofahrerin hatte gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford aus der Straße Rübenkamp in die Straße In'n Dörp abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die von links auf dem Fahrradweg in Richtung Westerholz fahrende Frau auf dem Elektrofahrrad. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünfhundert Euro.

Jugendliche fährt mit E-Scooter gegen Auto

Sittensen. Am Donnerstagvormittag ist eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Die Jugendliche war gegen 9.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem linken Gehweg etwa in Höhe des Bahnübergangs unterwegs, als eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen von einem Parkplatz fahren wollte. Die 14-Jährige fuhr in die Seite des Fahrzeugs und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Einbruch in Antik-Flohmarkt

Lauenbrück. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Bauernhaus an der Straße Schmiedeberg eingebrochen. Sie hebelten das Fenster zum Badezimmer auf und gelangten von dort in die Lagerräume des Antik-Flohmarktes. Die Unbekannten durchstöberten zahlreiche Kisten und nahmen ein altes Silberbesteck und Modeschmuck mit.

Einbruch in Kindergarten

Sottrum. Eine Kassette mit Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in den Kindergarten "Pusteblume" an der Schubertstraße gestohlen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie zuvor in die Einrichtung. Die Unbekannten durchstöberten alle Räume, brachen Spindschränke auf und fanden dabei die Kassette.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell