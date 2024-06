Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Großfamilien geraten in Streit - Polizei verhindert Eskalation ++ 60-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall getötet + Drei Verletzte bei Auffahrunfall ++ Waren im Hofladen nicht bezahlt ++

Rotenburg (ots)

Großfamilien geraten in Streit - Polizei verhindert Eskalation

Helvesiek/Lauenbrück. Am Mittwochabend bis in die Nacht hinein ist es in Helvesiek und in Lauenbrück zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verfeindeter Großfamilien gekommen. Gegen 20 Uhr wurde der Rotenburger Polizei zunächst eine Schlägerei auf der Landesstraße 130 am "Helscher Hus" in Helvesiek gemeldet. Laut Zeugen seien dort mehrere Personen in Streit geraten. Sie blockierten mit ihren Fahrzeugen die Fahrbahn und würden mit Fäusten und Stangen aufeinander einschlagen. Während sich mehrere Streifenbesatzungen sofort auf den Weg zum Einsatzort machten, wurde bereits die nächste Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Berliner Straße in Lauenbrück gemeldet. Vor Ort in Helvesiek stellte sich heraus, dass die an der Auseinandersetzung Beteiligten nach Lauenbrück weitergefahren waren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auch dort unter den Familien zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Die Polizei leitete gegen mehrere Personen Strafverfahren ein und hielt sich bis in die Nacht zur Verhinderung einer Eskalation am Haus einer der Familien auf. Die folgenden Ermittlungen sollen Aufschluss über die Hintergründe der Geschehnisse geben.

60-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall getötet

Bötersen. In der Nacht zum Donnerstag ist eine 60-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 202 zwischen Waffensen und Bötersen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 4.30 Uhr in Richtung Bötersen unterwegs, als ihr VW Golf auf gerader Strecke ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug seitlich mit einem Straßenbaum. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Sittensen. Am Mittwochnachmittag ist es auf der L 130 in Höhe der Autobahnanschlussstelle zu einem Auffahrunfall mit drei verletzten Menschen gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Stade unterwegs. Vermutlich hat der junge Mann zu spät erkannt, dass vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Opel verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den stehenden Wagen auf und schob ihn auf den VW Passat eines 49-Jährigen. Der Unfallverursacher, sein 16-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Opel zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Waren im Hofladen nicht bezahlt

Farven. Am Dienstagabend haben zwei noch unbekannte Täter in einem Hofladen an der Eichenstraße Lebensmittel gestohlen. Gegen 21.40 Uhr betrat das Diebespärchen, ein Mann und eine Frau, den Verkaufsstand, nahm sich Lebensmittel im Wert von rund einhundert Euro und täuschte einen Zahlvorgang vor. Sie legten allerdings nur 3 Euro neben die Kasse. Jetzt ermittelt die Polizeistation in Selsingen gegen die beiden Unbekannten.

Akku vom E-Bike geklaut

Kirchwalsede. Unbekannte haben am Dienstagvormittag am Großen Bullensee das Akku eines E-Bikes gestohlen. Das verschlossene Elektrofahrrad stand zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an einer Bank am NABU-Wanderweg. In diesem Zeitraum gelang es den Unbekannten die ebenfalls verschlossene Batterie abzubauen. Die Botheler Polizei geht von einem Schaden von etwa fünfhundert Euro aus und bittet unter Telefon 04266/95568-0 um Hinweise.

Ladendieb gefasst

Zeven. Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag versucht, Alkohol und Tabakwaren im Wert von fast eintausend Euro in deinem Einkaufsmarkt an der Straße "Auf der Worth" zu stehlen. Mit dem vollgepackten Einkaufswagen wollten sie an der Kasse vorbei durch den Ausgang flüchten. Einer der Täter, ein 31-jähriger Mann konnte von Mitarbeitern festgehalten werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Gegen den 31-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell