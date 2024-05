POL-PPTR: Diebstahl aus Auto in einer Tiefgarage

Trier (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 24. Mai, 16:30 Uhr, bis Montag, den 27. Mai, 7:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kita im Karlsweg ein und entwendeten einen Laptop und einen Bildschirm. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von einer niedrigen vierstelligen Summe. Täterhinweise liegen bisher nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem ...

mehr