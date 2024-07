Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt. Der 53-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem motorisiertem Zweirad in der Bunsenstraße unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Ein Autofahrer vor ihm musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 53-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. (SE)

