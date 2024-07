LPI-EF: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Erfurt (ots) - In Erfurt stürzte ein betrunkener Fahrradfahrer in der Nacht zu Donnerstag und verletzte sich dabei schwer. Der 37-Jährige war mit seinem E-Bike in der Johannesstraße unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten ...

