LPI-EF: Hase von Auto erfasst

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag geriet in Erfurt ein Kaugummiautomat ins Visier von Dieben. Die Unbekannten hatten sich gegen 04:00 Uhr in der Andreasvorstadt mit Werkzeug an dem Süßigkeitenspender zu schaffen gemacht und brachen ihn gewaltsam auf. Aus dem Inneren stahlen sie die Süßigkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Anwohner beobachtete das Treiben und informierte die ...

mehr