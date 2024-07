Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizei Neunkirchen vom 07.07.2024

Polizei Neunkirchen (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter PKW-Fahrerin auf der B41: Am frühen Freitagmorgen, 05.07.2024, befuhr eine 21-Jährige PKW-Fahrerin die B41 aus Ottweiler kommend und verlor in Höhe Erdbeerland aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Bereich der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit der Schutzplanke und rutschte anschließend über die Fahrbahn. Glücklicherweise herrschte auf der stark frequentierten Strecke zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, sodass der PKW am gegenüberliegenden Straßenrand zum Stehen kam und keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Fahrerin wurde im Rahmen des Unfalls lediglich leicht verletzt. Der Kurvenbereich der B41 in Höhe des Erdbeerlands ist eine Unfallhäufungsstelle, bei der es immer wieder mitunter zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer zur erhöhten Vorsicht und Aufmerksamkeit im genannten Bereich!

Unfallflucht in Illingen-Hüttigweiler:

Am Samstagmorgen, 06.06.2024 gegen 10:20 Uhr, befuhr ein nicht näher bekanntes Fahrzeug die Talstraße in Illingen-Hüttigweiler und rammte einen am Straßenrand geparkten PKW, der am Heck erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Brückenstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

