Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnungseinbruch in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 15.06.2024 hebelt ein bislang unbekannter Täter zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Brückenstraße die Wohnungstür der 72-jährigen Geschädigten auf. Im Inneren der Wohnung durchwühlt er in mehreren Wohnräumen sämtliche Schränke und Schubladen und entwendet Gold-/ Silberschmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Bei Hinweisen zur Tat oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell