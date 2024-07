Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Schiffweiler (ots)

Am Sonntag, den 30.07.2024, wurde die Polizei durch Anrufer gegen 18:07 Uhr auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, welche sein Fahrzeug, ein VW Sharan, Farbe: grau, mit extremen Schlangenlinien im Straßenverkehr im Bereich der Lindenstraße in Schiffweiler führen würde. Nach Zeugenangaben sei die Person in den Ortschaften Schiffweiler, Stennweiler und Welschbach mehrfach in den Gegenverkehr und auch auf den Gehweg gefahren. Entgegenkommende Fahrzeuge haben ausweichen oder bremsen müssen um eine Kollision zu vermeiden. Mögliche Geschädigte des Vorfalls oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

