BPOLI-KA: Unbekannte Täter durchtrennen Kupferkabel

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagmorgen (6. Februar) hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof eine mit vier Haftbefehlen gesuchte Frau festgestellt. Die aus Gambia stammende 22-Jährige wurde gegen 04:10 Uhr am Hauptbahnhof von den Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau vier Haftbefehle vorlagen. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in ...

