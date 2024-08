POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Betrunken, bekifft und ohne Führerschein unterwegs

Mit Alkohol und Betäubungsmitteln im Blut war eine Autofahrerin am Donnerstagabend in Kupferzell mit ihrem Citroen unterwegs. Die Frau wurde gegen 23.45 Uhr in der Öhringer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Maßnahmen stellte sich zunächst heraus, dass die 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem konnten die Beamten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrnehmen. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Da es zudem Anhaltspunkte für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung der Frau gab, wurde auch ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Daher musste die 26-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

