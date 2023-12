Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blauer Pkw gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schloitweg, etwa in Höhe der Zufahrt zum dortigen Modezentrum. Eine 14-jährige Fußgängerin aus Soest querte den Schloitweg, als zeitgleich ein blauer Pkw von links in Richtung des Parkplatzes zum Modegeschäft abbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 14-Jährige auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen wurde, zu Boden fiel und sich dabei Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des Pkw hielt zunächst an und sprach auch mit der Jugendlichen. Anschließend setzte sie jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Die Fahrerin des Pkw kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 45 Jahre alt, cirka 1,65 Meter groß, schlank, helle Haare. Sie trug eine schwarze Brille. Zeugen, die Hinweise zu dem blauen Pkw und der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell