Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024

Heilbronn (ots)

Eberstadt: 59-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft

Ein 59-Jähriger steht im Verdacht, mehrmals Drähte auf einem Mountainbike-Trail in einem Waldgebiet zwischen Eberstadt und Grantschen quer über den Streckenverlauf gespannt zu haben.

Dem Mann wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mitte Juni bis Anfang August 2024 mehrere Male Drähte teils so über den Weg gespannt zu haben, dass sich Radfahrende bei einem Sturz schwerste oder tödliche Verletzungen hätten zuziehen können. Ein die Strecke befahrender Mountainbiker bemerkte die Drähte noch rechtzeitig und konnte so einen Sturz verhindern. Ermittlungen der für Kapitalverbrechen zuständigen Kriminalinspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn führten dann zu dem 59-Jährigen aus der Gemeinde Hardthausen, bei dem am Freitagvormittag eine Durchsuchung stattfand. Hierbei konnten Beweismittel aufgefunden und der Tatverdächtige festgenommen werden. Er wurde noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht weitere Zeugen und Personen, die das Handeln des Mannes beobachtet oder durch das Anbringen der Drähte gefährdet oder sogar verletzt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

