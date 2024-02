Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Haltenden Bus überholt und verunfallt

Prohn (ots)

Am Freitag, dem 09.02.2024 gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall in Prohn informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 30-jährige Deutsche mit einem BMW die Stralsunder Straße in Richtung Stralsund. Vor dem Ortsausgang hielt ein Linienbus an der dortigen Bushaltestelle. Ein dahinter befindlicher Pkw hielt ebenfalls an. Die 30-Jährige fuhr über eine Sperrfläche, links an einer Verkehrsinsel und letztlich an den beiden Fahrzeugen vorbei, verlor offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ob der Straßen- und Witterungsverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kollidierte mit einem linksseitig befindlichen Straßenbaum. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Neben einem Abschleppdienst war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

An der Unfallstelle kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich des Anfangsverdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell