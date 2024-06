POL-UN: Kamen - Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Donnerstag (20.06.2024), 18.00 Uhr auf Freitag (21.06.2024), 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle an der Eickhofstraße in Schwerte-Westhofen verschafft. In der Halle entwendeten sie Bargeld und verkupferten Stahl. Hinweise zum Einbruch und Diebstahl sowie zu den Tätern bitte an die Polizei ...

mehr