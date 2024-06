Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Stahlfirma in Westhofen ein

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Donnerstag (20.06.2024), 18.00 Uhr auf Freitag (21.06.2024), 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle an der Eickhofstraße in Schwerte-Westhofen verschafft.

In der Halle entwendeten sie Bargeld und verkupferten Stahl.

Hinweise zum Einbruch und Diebstahl sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell